７日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げが意識されていることや、財務省が実施した３０年債入札を波乱なく通過したことが相場の支えとなった。 ６日の米長期債相場は軟調な米１０年債入札の結果を受けて続落（金利は上昇）したものの、同日に米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が利下げを容認する姿勢を示したことから米金利の先安観が円債の買い材料となっている様子。また