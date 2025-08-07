俳優の上地雄輔（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーのゴルフショットを披露した。上地は俳優の佐藤浩市、反町隆史らとゴルフ場で肩を並べる写真を公開し、「なんか持ってるもんな、元球児だし、golf番組やってるから凄いでしょ、、そんな言葉に俺はもぅ動じない」と投稿。動画も載せ「shotの挨拶するタイミング間違えたけど」と説明しつつ「ドラコン賞は頂きました」と報告。「でもまだまだパイセン方の