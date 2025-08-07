¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í2¡¼0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë3²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¡£1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬ÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¢¥¢¥Ó¥éÅê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç´ÝÁª¼ê¤¬À¸´Ô¤·¡¢2-0¤È½éÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤±ç¸îÅÀ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ý¤µ¤ó¤¬ÅðÎÝ¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÏÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢´Ý¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È»î¹ç