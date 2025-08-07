中国西部・新疆ウイグル自治区で観光地の吊り橋のワイヤーが切れ、観光客らが川に落下するなどして5人が死亡、24人がけがをしました。【映像】現場の様子茶色の吊り橋が大きく傾いています。SNSに投稿された映像からは、橋に引っ掛かった人や落下した人を救助する様子も確認できます。地元政府によりますと、新疆ウイグル自治区のイリ・カザフ自治州で6日、吊り橋のワイヤーが切れ、橋を渡っていた観光客ら29人が川に投げ出