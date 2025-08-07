富山県では、大雨の影響による事故などで80代の男女2人が意識不明で搬送されました。その後、2人とも意識は回復したということです。【映像】現場の様子警察によりますと、午前9時ごろ、黒部市で80代の男性が自宅の外で2階の雨漏りの修復作業をしていたところ、何らかの理由で落下し、意識不明で病院に搬送されました。男性は病院で意識が回復したということです。また、高岡市では冠水したアンダーパスに車が取り残され、運