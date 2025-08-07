ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地でのカージナルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点という快投を披露し、打者としては39号2ランを含む3打数1安打2打点と躍動した。チームは3－5で逆転負けを喫したが、米データ会社によると、大谷はこの試合でメジャー初の記録を打ち立てたという。 ■二刀流ならではの偉業 投げては4回2安打1失点、8