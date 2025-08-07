ユニバーサルエンターテインメント [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は147億円の赤字(前年同期は55.6億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益は157億円の黒字(前年同期は111億円の赤字)に浮上する計算になる。 同時に、従来未定としていた期末一括配