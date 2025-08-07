室内練習場でヘットギアを付けて打撃投手をする横浜の村田監督＝甲子園第１０７回全国高校野球選手権大会の大会本部は７日、天候不良により午前開始予定だった横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）、高知中央（高知）―綾羽（滋賀）の２試合が延期された。横浜―敦賀気比は８日の第３試合（午後４時１５分開始予定）、高知中央―綾羽は第４試合（午後６時４５分開始予定）に変更となった。