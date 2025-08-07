元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。ハワイを満喫し、帰国したことを報告した。【写真】加護亜依「ちゃんと私を戻してくれる」加護は1日、インスタグラムで「Hawaiiにいますっ」と伝え「子供達&友人達と初のダイアモンドヘッドにみんなで登りました!!」と満喫している様子を公開。その後も、ビーチではしゃぐショットなどを公開していた。きょうの投稿で加護は「充電完了」