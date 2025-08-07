内科医で作家のおおたわ史絵氏が7日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演。日本高野連が6日、3月に審議して厳重注意措置とした事案があった広陵について「全国高校野球選手権大会出場の判断に変更はない」と発表したことに言及した。広陵は、きょう7日午後6時45分に旭川志峯（北北海道）との1回戦が予定されている。広陵は1月に寮内で暴力行為があったことを認め、被害生徒に謝罪する文書を発表した