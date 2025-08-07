こちらは、7日午前7時前の福岡市・博多港の天気カメラの様子です。急に強い雨が降りだし、あっという間に見通しが悪くなっていきました。前線が九州北部付近を南下し、県内では局地的に雨脚が強まりました。1時間雨量は、太宰府市で28ミリ、飯塚市で20.5ミリと強い雨になりました。 福岡県うきは市では。■中村安里アナウンサー「急に雨が強くなってきました。時折、雷の音も聞こえてきて視界も悪いです。」梅雨明けも早