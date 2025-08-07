「大川原化工機」の冤罪事件を受け、警察庁は7日、「経済産業省との協議に主体的に関与すべきだった」などの反省事項を明記した検証結果を発表した。再発防止策として、10月1日をめどに、警察庁警備企画課に「適正捜査指導室（仮称）」を新設し、都道府県警の公安・外事部門の捜査指導に当たる。警察庁の楠芳伸長官は定例記者会見で「反省点を真摯に受け止め、再発防止策を確実に実施する」と述べた。再発防止策として他に、