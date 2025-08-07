◇MLB カージナルス5-3ドジャース（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が39号2ランホームランを放ち、3年連続の40本塁打に王手をかけました。1点ビハインドの3回、1アウト走者二塁で打席に入った大谷選手。3球目をセンター方向へ運び、一時逆転となる2ランホームランで本塁打数を39号に伸ばしました。初めて40本以上の本塁打を放ったのは2021年シーズン。2023年以降、2年連続で40本塁打に到達しています