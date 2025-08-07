◇第107回全国高校野球選手権大会（甲子園球場）全国高校野球選手権大会・大会本部は7日、天候不良のため7日午前の部に行われる予定だった横浜−敦賀気比、高知中央−綾羽の中止を発表しました。この中止に伴い翌日に夕方の部を新設し、横浜−敦賀気比が8日第3試合の午後4時15分から、高知中央−綾羽が第4試合の午後6時45分からとなります。▽7日、8日の試合日程7日午後4時15分 津田学園（三重）-叡明(埼玉)午後6時45分 旭川志峯(