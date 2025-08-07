この夏、戦後80年を迎える。東京帝国大学を卒業した文学青年は、なぜ戦場で人を殺めることになったのか--。中国戦線に兵士として従軍した一人の知識人の告白を通じ、戦争の本質に迫る。20年前、死期を悟った祖父は、孫である著者の早坂 隆氏に対して重い口を開いた。戦場での残虐行為、軍部への怒り、戦後を生きる苦悩……。封印されていた真実が、いま明かされる。ロシアのウクライナ侵攻により、人類は再び戦争の愚かさ