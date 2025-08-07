とちぎテレビ 米を粉末にした「米粉」を使った料理教室が４日、宇都宮市で開かれ、夏休みを利用して親子が料理を楽しみました。 この教室は、「栃木県米粉食品普及推進協議会」が米粉の特徴を知ってもらおうと開いているものです。 この日（４日）は、小学生の親子合わせて４６人が参加し、家庭でも作りやすいホットケーキとピザに挑戦しました。 米粉で作られた食品はもちもちとした食感が特徴で、食物アレルギ