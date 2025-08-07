JR東海とJR西日本、ジェイアール西日本マルニックス、ジェイアール東海物流は、新幹線を活用した荷物輸送サービスを拡充する。法人向け荷物輸送サービス「東海道マッハ便」と「荷もっシュッ！」に、新たに東海道・山陽新幹線直通列車による配送を追加する。さらに、東海道新幹線では列車出発2時間前までの申し込みで当日配送する「東海道超（ウルトラ）マッハ便」を追加する。東海道・山陽新幹線直通列車による荷物輸送は8月18日か