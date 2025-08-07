ドイツ１部リーグ、フランクフルトは７日、フライブルクから日本代表ＭＦ堂安律（２７）を獲得し、２０３０年６月までの５年契約を結んだと発表した。背番号は２０に決定した。フランクフルトのマルクス・クロシェＳＤは「堂安はブンデスリーガで実力を証明し、私たちの目標達成に貢献するための能力を持っている」と歓迎した。兵庫県出身の堂安は、Ｊ１のＧ大阪からフローニンゲンやＰＳＶ（ともにオランダ）、ビーレフェル