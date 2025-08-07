カブス・今永昇太投手の次回登板が、10日午後6時10分（日本時間11日午前8時10分）開始の敵地でのカージナルス戦に決まった。球団が6日（同7日）に発表した。中4日での登板で今季9勝目を狙う。今永は6日、本拠地シカゴでキャッチボールなどを行い軽めに調整。日本時代よりも短い中4日の登板間隔は「もはや気にならない」と話した。今季ここまで16試合に登板して8勝4敗、防御率3・12。