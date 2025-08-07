Y’sが2025-26年秋冬コレクションより展開する最新コラボレーションアイテム、「Y’s ALOHASHIRT」が登場しました。東洋エンタープライズが手がけるアロハシャツブランド「SUN SURF（サンサーフ）」との共同制作によるもので、日本国内の全Y’sストアおよび公式オンラインブティックにて販売されています。モデルには、俳優の吉岡里帆さんを起用。Y’sらしい都会的で静謐なムードと、SUN SURFが表現するヴィンテージアロハの情緒が