Ｊ１鹿島は７日、天皇杯４回戦福岡戦（３〇２）での勝利から一夜明け、１０日のＦＣ東京戦（味スタ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊鈴木優磨、レオセアラら福岡戦で出場時間が長かった選手が別メニュー調整となる中、ユースの選手も多く参加する形でトレーニングを実施した。その最後のメニューとしてゲーム形式の実戦がトップチームｖｓユースの構図（ＧＫ除く）で行われ、ここでユース組で出場した