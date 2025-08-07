ヤンキースとマイナー契約を結んだ前田健太投手（３７）が６日（日本時間７日）、自身のインスタグラムを更新し、新背番号が「８」に決まったことを明かした。前田は広島１年目だった０７年に背番号「３４」をつけ、２年目の０８年からエースナンバーの「１８」をつけ、ドジャース、ツインズ、タイガース、カブスマイナーでも背負ってきた。だが、ヤンキース傘下マイナー３Ａのスクラントンでは、ホセ・ロハス内野手（３２）が