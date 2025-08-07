ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、10日午後1時10分（日本時間11日午前5時10分）開始の本拠地でのブルージェイズ戦に決まった。球団が6日（同7日）に発表した。メジャーで自身初の2桁勝利に到達した前回登板から中6日での先発となる。メジャー2年目の今季は22試合に登板してリーグ6位タイの10勝（7敗）、リーグ5位の防御率2・51をマークしている。