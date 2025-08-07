◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス１回戦を行い、世界ランク２８位の戸上隼輔（井村屋グループ）が、日本勢のトップで登場し、同３８位のポレ（フランス）を、３―０のストレートで初戦を突破した。第１ゲーム（Ｇ）から圧倒した。スタートから５連続得点で一気に流れをつかむと相手のミスを誘い１１―４でこのＧを奪うと、第２Ｇは一時は同点にされる場面もあったが、最後