サントスは6日、MFディエゴ・ピトゥカと双方合意の下で契約を解除したことを発表した。ピトゥカは1992年8月15日生まれの現在32歳。母国ブラジルでプロキャリアを始めると、国内のクラブを渡り歩いた後、2021年に鹿島アントラーズに加入。“常勝軍団”の中盤の底に君臨し、3年間でクラブ公式戦通算109試合に出場した。そして2024年に、“古巣”にあたるサントスに復帰。今シーズンは、ここまで公式戦23試合でプレーしていた。