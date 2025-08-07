女優ハ・ジウォンが、KBS Joyの日韓合同ビューティーバラエティ番組『レビュー it! スペシャル』のメインMCとして登場した。【写真】ハ・ジウォン、46歳の“無修正写真”8月6日に放送された『レビュー it! スペシャル』第1話では、ハ・ジウォンがKARAのニコル、女優の藤井美菜、SAY MY NAMEの本田仁美と共に、多彩なビューティートークを繰り広げた。この日、ハ・ジウォンは「抹茶コアコーデ」に身を包み、爽やかなビジュアルで登