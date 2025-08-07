「全国高校野球選手権・１回戦」（７日、甲子園球場）日本高野連は天候不良が予想されるとして、午前の部で実施予定だった「横浜−敦賀気比」と「高知中央−綾羽」を中止することを発表した。中止の２試合は８日に新設した夕方の部へ順延。８日は午前の部で第１試合「智弁和歌山−花巻東」、第２試合「東洋大姫路−済美」を当初の予定通り行い、午後の部で第３試合「横浜−敦賀気比」、第４試合「高知中央−綾羽」を行う。