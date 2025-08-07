俳優の仲里依紗（35）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶（37）との結婚12周年を記念したVLOGを公開。「夫婦円満の秘訣」を明かした。【動画】「夫婦円満の秘訣」を明かした仲里依紗＆中尾明慶結婚から12年が経ち仲は「まさか自分がこんなにも幸せに暮らせてるとは思いもしなかったな〜」「ありがとね」と感謝を伝え、中尾は「俺は別になにもしてないよ」と謙遜する、仲むつまじい夫婦の姿を見せた。