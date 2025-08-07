お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、5日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、事務所所属タレントを対象にしたコンプライアンス研修を受けたことを明かした。橋下徹弁護士の事務所の所属弁護士らによる講義が4日に開かれたといい、太田らは昨年に続いて参加した。「1年前にやって、何の効力もなくて。オンラインカジノでみんな捕まっちゃったやつ」と、大笑いしながら指摘。所属