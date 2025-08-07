新聞記事の情報を許可なく取得して複製し、生成AIによる検索サービスに利用したとして、読売新聞がアメリカの生成AI事業者におよそ21億円6800万円の賠償を求める訴えを起こしました。東京地裁に訴えを起こしたのは、読売新聞東京本社、大阪本社、それに西部本社の3社です。訴えによりますと、アメリカの生成AI事業者「パープレキシティ」が提供している生成AIによる検索サービスに読売新聞の記事が許可なく利用されているとして、