７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２６４円２９銭（０・６５％）高の４万１０５９円１５銭だった。３日連続で値上がりした。前日の米株式市場で、早期の利下げへの期待から主要株価指数がそろって上昇した。この流れを引き継いだ東京市場でも多くの銘柄に買い注文が入り、日経平均は４万１０００円台を回復した。企業の４〜６月期決算が本格化し、好決算だった銘柄の上昇も目立った。東証株価