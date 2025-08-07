公明党の斉藤代表はきょう、先の参議院選挙の公約で掲げた現金給付の実現に向けて、「自民党や野党と真摯に話し合っていく決意だ」と強調しました。公明党の斉藤代表はきょう午前、国会内で開いた党の幹部会合であいさつし、参院選の公約として掲げた現金給付について「実現のために野党とも真摯に話し合っていく」と決意を示しました。公明党斉藤代表「給付につきましては、公約実現のために私たち力を合わせて頑張っていきたい