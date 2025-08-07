「いたぁーーーーーー！！！！！！」【写真】物置の下のわずかの隙間にいました！悲鳴のような叫びとともに、行方不明になっていた愛猫・るちゃちゃんが、まさかの場所から見つかった――。飼い主のX（旧Twitter）投稿には、安堵と驚きがあふれ、多くの人が胸をなでおろしました。今回の出来事は、ペットを飼うすべての人にとって、他人事ではありません。見つかった経緯と、飼い主が伝えたい“脱走防止の教訓”を取材しました。&#