J２で６位のV・ファーレン長崎は８月７日、ポルトガル２部のポルティモネンセに期限付き移籍していたDFモヨ・マルコム強志の移籍期間の満了と、J２で５位の徳島ヴォルティスへの完全移籍を発表した。モヨは法政大を卒業後の2024年に長崎でプロキャリアをスタータとさせると、同年８月に藤枝MYFCにレンタル移籍。25年２月からは、ポルティモネンセでプレーしていた。今回の移籍にあたり、24歳のDFは長崎の公式サイトで「徳島