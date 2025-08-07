インターネットで接続する仮想現実空間「メタバース」のアプリで知り合った当時小学６年生の少女に性的な動画を送らせたとして、３０歳の会社員の男が逮捕されました。児童ポルノ法違反などの疑いで逮捕されたのは、広島県呉市の会社員・三島翔容疑者です。三島容疑者は去年９月、兵庫県内に住む当時小学６年生で１２歳の少女に、自分の裸の動画などを撮影するよう求め、ＳＮＳで送信させ保存した疑いがもたれています。兵