静岡県は8月7日、マダニが媒介する「日本紅斑熱」の患者が新たに1人確認されたと発表しました。2025年に入り17人目で、これまでの年間最多だった2024年の14人を上回っていて、県は一層のマダニ対策を呼びかけています。 県によりますと、日本紅斑熱に感染したのは東部保健所管内の80代の男性です。男性は7月22日に発熱し25日に入院しました。静岡県環境衛生科学研究所の検査で、血液から日本紅斑熱の病原体遺伝子が検出されました