東京証券取引所7日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸した。米国株が前日上昇した流れを受けて、好決算銘柄などに買いが入った。終値は前日比264円29銭高の4万1059円15銭。東証株価指数（TOPIX）は21.35ポイント高の2987.92。出来高は約23億8244万株だった。