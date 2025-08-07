音楽プロデューサーのつんく♂が6日に自身のアメブロを更新。頂き物の食材を使って友人らと豪華な海鮮パーティを開催したことを報告した。【映像】つんく♂、妻との“顔出し”乾杯ショット！この日、つんく♂は「暑い暑い日本で仕事を終え、常夏のハワイに戻ってきました」と報告。スタッフから「結婚式記念日のお祝い」として「『北海道のバフン雲丹』をギフトしていただきました！Yeah！ありがとう！！」と贈り物を貰ったこ