俳優の杉浦太陽が6日に自身のアメブロを更新。育休に入ることを報告した。【映像】「もうすぐ会えるね」辻希美、出産間近の“夫婦ショット”この日、杉浦は「たぁちゃんネルUPしました」と自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル/杉浦太陽』が更新されたことを伝え「本日より育休に入ります」と発表した。続けて「いよいよ、出産・赤ちゃんとの初めての出会い、そして産後のケア。そこから始まる、7人家族の新たな生活」と