韓国の特別検察は7日午後、尹錫悦前大統領の妻・金建希氏についてあっせん収賄の疑いなどで逮捕状を請求しました。金建希氏は海外事業への政府支援を求める旧統一教会の関係者から高級バッグを受け取った疑いのほか知人が経営する輸入車販売会社の株価操作に関与した疑いなどが持たれています。金氏は6日初めて、特別検察官の要請に応じて出頭し取り調べを受けたばかりでした。韓国の聯合ニュースは金氏が容疑をおおむね否認する中