タレントで女優の金久保芽衣が７日にＳＮＳで、第１子出産を報告した。「【ご報告】７月２５日に第一子を出産いたしました！妊娠発覚と同時に入院したりマイナートラブルが多く、ツワリも酷かったので妊娠の発表は控えてこのタイミングでのご報告となりました」とつづり、赤ちゃんの写真をアップ。「妊娠後期は妊娠糖尿病になり…分娩時は大量出血に重度妊娠高血圧腎症（元々低血圧なのに！）子宮口９ｃｍまで進んで子の向き