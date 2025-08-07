高周波熱錬 [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比55.7％減の3億円に大きく落ち込んだが、4-9月期(上期)計画の5億円に対する進捗率は60.2％に達し、5年平均の51.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.8％→1.3％に悪化した。 株探ニュース