フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、8月7日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。放送開始から2年半、一緒にMCを務めているハライチのツッコミが岩井勇気（39歳）だと思っていたと告白し、スタジオが変な空気になった。番組は今回、コンビ愛が本物かどうかを確かめるべく、ハライチとタイムマシーン3号がそれぞれコンビについての質問に答え、コンビ間で回答が一致するかという企画に挑戦。「ツッ