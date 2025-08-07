山陽新幹線（資料） JR西日本とJR東海などは、新幹線での法人向け荷物輸送サービスを拡充し、「のぞみ・ひかり」号を活用した直通輸送を18日から行うと発表しました。 これまで両社をまたがる荷物輸送は、新大阪駅で荷物を乗せ換えていましたが、直通化により岡山～東京間を4時間10分（ひかり号利用）で輸送します。 荷物量は1列車につき18箱で、輸送の1週間前まで申し込むことができます。