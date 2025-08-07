フランクフルトは7日、フライブルクから日本代表MF堂安律が加入することを発表した。2030年6月までの契約で背番号は20番となる。堂安は17-18シーズンにガンバ大阪からオランダのフローニンゲンへ移籍して海外挑戦を始め、その後はPSVやドイツのビーレフェルトでもプレー。22-23シーズンにフライブルクへ加入すると24-25シーズンはブンデスリーガで10ゴールを記録した。堂安はクラブのインタビュー動画で「スーパーエキサイテ