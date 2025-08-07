バルセロナのドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが自身の負傷に関する医療情報をラ・リーガに提出することを拒否し、クラブが懲戒手続きを開始したことが明らかになった。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が報じている。報告書の提出で5か月以上の離脱が認定された場合、年俸の80%をサラリーキャップ制度の枠内で活用できるため、バルセロナは新戦力GKジョアン・ガルシアの登録に充てる計画だった。しかし