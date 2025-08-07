レノバ [東証Ｐ] が8月7日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比2.6倍の8.6億円に急拡大し、通期計画の15億円に対する進捗率は57.5％となり、5年平均の58.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.8％→16.1％に急改善した。 株探ニュース