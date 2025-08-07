アメリカと韓国軍は7日、今月18日から米韓合同軍事演習を行うと発表しました。ただ演習の一部は延期するとしていて北朝鮮による反発に配慮したとの見方が出ています。米韓両軍は7日、今月18日から11日間の予定で合同軍事演習を行うと明らかにしました。ただ、演習のうち、野外で実施する訓練の一部を猛暑対策などのため来月に延期するとしています。演習については北朝鮮の金正恩総書記の妹与正氏が先週、「侵略的な性格を持つ」な