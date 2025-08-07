1962（昭和37）年のオールスターゲーム第1戦で先制本塁打を放つ近鉄のブルーム＝平和台ジャック・ブルームフィールドさん（元プロ野球近鉄内野手）7月28日に死去、94歳。米テキサス州出身。死因などは不明。日本プロ野球外国人OB選手会が発表した。60年から近鉄と南海（現ソフトバンク）で7季プレーし、62、63年は2年連続で首位打者を獲得。62年は3割7分4厘の高打率をマークした。二塁手としてベストナインに2度輝いた。登録名