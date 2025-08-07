◇どうぎんカーリングクラシック2025（8月7日〜10日、札幌市、どうぎんカーリングスタジアム）来月開催される、2026年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表選考会の前哨戦でもある今大会。五輪2大会連続メダル獲得のロコ・ソラーレが7日に初戦を迎え、7-2で快勝しました。札幌国際大学と対戦したロコ・ソラーレは、1点リードで迎えた第3エンド、絶妙なコントロールでハウスの中心にストーンを集めると、相手チームのミスもあり、大量4